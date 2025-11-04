Dimensionamento scolastico | in Basilicata confermate tutte le 83 dirigenze anche per il 2026 2027

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il nuovo Piano del dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa regionale per l’anno scolastico 20262027, mantenendo invariata la configurazione attuale. Nessun istituto verrà accorpato o soppresso: tutte le 83 sedi di dirigenza scolastica presenti nel 20252026 saranno riconfermate. L'articolo Dimensionamento scolastico: in Basilicata confermate tutte le 83 dirigenze anche per il 20262027 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Approvato dalla giunta regionale il piano di dimensionamento scolastico 2026-2027. - facebook.com Vai su Facebook

Oristano, sul dimensionamento scolastico non mancano le divisioni sul "caso Bosa" - X Vai su X

Dimensionamento scolastico 2026/27: nessun taglio in Basilicata, restano 83 istituti con dirigenza - La giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Formazione, Francesco Cupparo, ha approvato il “Piano del dimens ... ivl24.it scrive

Regione Basilicata, confermati tutti gli istituti scolastici - Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Formazione, Francesco Cupparo, la Giunta regionale della Basilicata ha approvato il "Piano del dimensionamento della rete scolastica e dell ... Lo riporta msn.com

Tar boccia dimensionamento scolastico in Campania: stop al taglio dei Dirigenti. Valditara: “Pronti al ricorso” - Il Tribunale amministrativo della Campania ha accolto il ricorso presentato dalla Regione contro il ministero dell’Istruzione. Lo riporta orizzontescuola.it