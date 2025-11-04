diMartedì | Nicola Gratteri interviene sullo scontro Governo-Magistratura

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 4 novembre, con una nuova puntata di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 4 novembre 2025. Al centro del talk, lo scontro tra Governo e Magistratura, alimentato dalla riforma che porterà a un nuovo referendum per confermare o bocciare le modifiche alla Costituzione in materia di Giustizia, con le possibili conseguenze di una vittoria dei sì o dei no sul governo Meloni, sulla maggioranza e sulle opposizioni. A seguire, tutte le novità e le conseguenze politiche dopo la decisione della Corte dei Conti di stoppare il Ponte sullo Stretto e il caso Report – Garante della Privacy. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - diMartedì: Nicola Gratteri interviene sullo scontro Governo-Magistratura

