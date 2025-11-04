Torna stasera, martedì 4 novembre 2025, alle 21:15 su La7, un nuovo appuntamento con DiMartedì, il talk politico di Giovanni Floris che da anni accompagna il pubblico nella comprensione dei grandi temi economici, sociali e internazionali. L’appuntamento settimanale con DiMartedì è ormai un punto di riferimento per chi vuole capire, più che semplicemente ascoltare, dove sta andando l’Italia. Indice. DiMartedì anticipazioni 4 novembre 2025 – Manovra economica al centro del dibattito. Disuguaglianze e tensioni sociali. Lo sguardo sull’estero e gli equilibri geopolitici. Gli ospiti di stasera e l’ironia di Gene Gnocchi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - DiMartedì, anticipazioni 4 novembre: politica, economia e tensioni globali nel talk di Giovanni Floris