Digitale Eichberg Mimit Dna occasione per arrivare ad armonizzazione legislativa

(Adnkronos) – "Il Digital Networks Act – Dna deve essere l'occasione per gli Stati membri dell’Unione europea, e per l'Unione come tale, per arrivare ad un’armonizzazione legislativa, con misure che consentano di investire nelle infrastrutture con tempi e procedure certi e permettano l'assegnazione delle frequenze in modo tale che gli Stati membri possano, sulla base . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Digitale, Eichberg (Mimit), “Dna occasione per arrivare ad armonizzazione legislativa” - (Adnkronos) – “Il Digital Networks Act – Dna deve essere l’occasione per gli Stati membri dell’Unione europea, e per l’Unione come tale, per arrivare ad un’armonizzazione legislativa, con misure che c ... Da sassarinotizie.com

Digital Networks: Eichberg (Mimit), ‘tempi e procedure certi per garantire certezze agli investitori’ - “Il Digital Networks Act – Dna deve essere l’occasione per gli Stati membri dell’Unione europea, e per l’Unione come tale, per arrivare ad un’armonizzazione legislativa, con misure che consentano di i ... Si legge su padovanews.it

Alfabetizzazione mediatica e digitale, online avviso MIMIT: 1,7 milioni euro a disposizione - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), attraverso la Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni, ha pubblicato online l'Avviso pubblico per la selezione ... Lo riporta borsaitaliana.it