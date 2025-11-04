Digitale Compagnucci Open Gate Italia | Italia acceleri completamento copertura fibra

Roma, 4 nov. - (Adnkronos) - "La trasformazione digitale, nel nostro Paese in particolare, passa attraverso la costruzione di un ecosistema che ruoti intorno a connettività performante, cloud e intelligenza artificiale. Per quanto riguarda connettività e adozione delle nuove tecnologie, i dati della Commissione europea, recentemente pubblicati, mostrano un avanzamento, ma è necessario che l'Italia acceleri nel completamento della copertura in fibra, nonché nello sviluppo del 5G standalone, standard non raggiunto al momento da grandissima parte della copertura”. Lo ha affermato da Silvia Compagnucci, senior consultant Open Gate Italia, all'evento “Reti, cloud e regole: il cantiere europeo del Digital Networks Act”, organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell'Informazione a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Digitale, Compagnucci (Open Gate Italia): "Italia acceleri completamento copertura fibra"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CINEMA - Ieri è stato al Civitanova Film festival. Tra le riflessioni anche quella su analogico e digitale: «Prima ogni immagine aveva un impatto economico e si rifletteva su cosa meritava di essere girato su pellicola» - facebook.com Vai su Facebook

Digitale, Compagnucci (Open Gate Italia): "Italia acceleri completamento copertura fibra" - "La trasformazione digitale, nel nostro Paese in particolare, passa attraverso la costruzione di un ecosistema che ruoti intorno a connettività performante, cloud e intell ... Scrive iltempo.it

Digital Networks: Compagnucci (Open Gate Italia), 'ottima opportunità per ripensare l'ecosistema digitale' - "È necessario che le piccole e medie imprese, che costituiscono gran parte del nostro tessuto economico e produttivo, siano favorite nell'adozione di cloud e intelligenza artificiale, co ... Riporta msn.com

Open Gate Italia al G7 Agricoltura di Siracusa per individuare, con un panel di esperti, le strategie per supportare l’evoluzione digitale nel settore - La diffusione e l’adozione di tecnologie avanzate è indispensabile per affrontare le sfide contemporanee legate alla sostenibilità, all’efficienza e alla competitività del comparto agricolo. Segnala siracusanews.it