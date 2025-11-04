Difendiamo la scuola no all' accorpamento del Michelangiolo docenti e studenti uniti sotto Palazzo Vecchio

Professori, studenti, personale amministrativo, tutti insieme, con in testa la preside Federica Gambogi, sotto Palazzo Vecchio, ieri pomeriggio, per protestare contro l'accorpamento dello storico liceo-ginnasio Michelangiolo, quest'anno sceso sotto i 600 iscritti e quindi colpito dalla scure. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

