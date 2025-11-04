Difendere l’ordinario La lezione del Regno Unito sugli attacchi ibridi all’acqua

Cinque attacchi informatici in meno di due anni contro i fornitori d’acqua del Regno Unito. Nonostante nessuno di questi abbia interrotto l’erogazione del servizio, il dato indica come la superficie digitale di un’infrastruttura tanto basilare quanto fondamentale, come quella idrica, rientri pienamente nel radar delle minacce ibride. Secondo quanto riportato da Recorded Future, tra gennaio 2024 e ottobre 2025 il Drinking Water Inspectorate (Dwi) ha ricevuto 15 segnalazioni di incidenti, cinque delle quali relative a intrusioni informatiche. Gli episodi non avrebbero riguardato i sistemi classificati come “essenziali” sotto la normativa Nis – il principale strumento legale britannico per la protezione delle infrastrutture critiche – ma quelli periferici, come ambienti gestionali, uffici, reti di supporto. 🔗 Leggi su Formiche.net

