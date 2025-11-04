Diesel | aumento delle accise con la Legge di Bilancio 2026
Nella Legge di Bilancio 2026, che entrerà in vigore l’1 gennaio 2026, è prevista una misura anche per le accise del carburante. Nel dettaglio, aumenterà il costo del diesel, mentre ci sarà un abbassamento delle accise della benzina. Ovviamente, tutto ciò si riverserà sui cittadini. MISURE SUL CARBURANTE – Come già accennato, la nuova legge di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sky tg24. . Il prezzo della benzina continua a crescere, lento ma inesorabile, e lo stesso fa quello del diesel, che dal mese di gennaio 2026 salirà ancora più in alto, per effetto dell’aumento sulle accise già inserito nel testo della bozza della Legge di Bilancio - facebook.com Vai su Facebook
Da gennaio cresce il diesel. Prezzo della benzina in aumento - X Vai su X
Con la manovra 2026 scatta l’aumento delle accise sui carburanti: di quanto aumenterà il diesel da gennaio - Con la legge di Bilancio, dal 1 gennaio 2026 l'aliquota di accisa sulla benzina si abbasserà di 4,05 centesimi per litro, e contemporaneamente si alzerà ... Secondo fanpage.it
Aumento delle accise sul diesel e leggero sconto sulla benzina: cosa cambia dal 2026 - Dal 1° gennaio 2026, infatti, scatterà un aumento dell’accisa sul gasolio e una riduzione dell’accisa sulla benzin ... Come scrive irpinianews.it
Diesel, con l’aumento dell’accisa sale la spesa per gli automobilisti. Le stime dei consumatori - Secondo l’Unione Nazionale Consumatori per gli automobilisti una “stangata” complessiva da 694 milioni nel 2025 ... Secondo repubblica.it