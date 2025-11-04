Diego Perotti | Non dormo la testa va a 2000 Da calciatore prendevo una pillola prima di giocare

Diego Perotti ha raccontato in un'intervista il suo calvario dovuto ai tanti infortuni. L'ex Genoa, Roma e Salernitana ha raccontato tutto ciò che gli è successo, anche la difficoltà di dormire: "Prendevo una pillola la sera prima di giocare per assicurarmi il riposo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

As Roma Club Perugia "Alessio Felicino". . Forza Roma!! Un saluto da parte di Diego Perotti ? - facebook.com Vai su Facebook

"Perotti, Niccolò" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Diego Perotti: “Non dormo, la testa va a 2000. Da calciatore prendevo una pillola prima di giocare” - L’ex Genoa, Roma e Salernitana ha raccontato tutto ciò che gli è successo, anche la difficoltà di dormire: ... Come scrive fanpage.it

Roma, Perotti: "Gara di personalità, contento per la doppietta. Ora testa a Siviglia" - Dopo la vittoria conquistata contro la Juventus, è intervenuto Diego Perotti ai microfoni di Roma TV: "Abbiamo fatto una buona partita, di personalità, non era facile dopo lo svantaggio. Segnala m.tuttomercatoweb.com