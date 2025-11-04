Dick Cheney morto a 84 anni | architetto della guerra al terrorismo considerava Trump un codardo

È stato il più potente vice presidente americano dell’epoca moderna e, al fianco di George Bush, il principale architetto della guerra al terrorismo dopo l’11 settembre, culminata con l’invasione dell’ Iraq. L’ex vicepresidente Usa Dick Cheney è morto a 84 anni. Lo comunica la famiglia, come riporta la Cnn. Insieme al presidente repubblicano George W. Bush per due mandati tra il 2001 e il 2009, è stato per decenni molto potente a Washington. Nei suoi ultimi anni, tuttavia, Cheney, conservatore intransigente, è stato ampiamente ostracizzato dal suo partito a causa delle sue intense critiche al presidente Donald Trump, che ha definito un “codardo” e la più grande minaccia di sempre per la repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dick Cheney morto a 84 anni: architetto della guerra al terrorismo, considerava Trump un “codardo”

