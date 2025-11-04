Dick Cheney il Richelieu americano che tutti amavano odiare

I necrologi dedicati a Dick Cheney lo inseriranno in una lunga lista di uomini misteriosi e con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dick Cheney, il Richelieu americano che tutti amavano odiare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dick Cheney, ex vicepresidente degli Stati Uniti durante l’amministrazione di George W. Bush, è morto a 84 anni. Figura controversa e potentissima della politica americana, Cheney è stato per molti “l’uomo nell’ombra”, capace di influenzare decisioni storiche - facebook.com Vai su Facebook

È morto a 84 anni Dick Cheney. Dall'invasione Usa in Iraq al voltafaccia contro Trump, le scelte del falco vice di George W. Bush - X Vai su X

Dick Cheney, il Richelieu americano che tutti amavano odiare - Non è stato quel perverso genio del male e burattinaio che quasi sempre viene in mente pensando al suo nome, nonostante, almeno nella prima Amministrazione Bush, sia stato uno dei più potenti vicepres ... Da ilfoglio.it

Addio a Dick Cheney, figura controversa della politica americana - Dick Cheney, noto per il suo ruolo di vicepresidente durante la presidenza di George W. Si legge su notizie.it

Addio a Dick Cheney, il vicepresidente americano che plasmò la politica estera e militare dopo l’11 settembre - Falco della sicurezza nazionale, fu l’architetto della “guerra al terrore” americana dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Come scrive milanofinanza.it