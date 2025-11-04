Dick Cheney da vicepresidente ‘imperiale’ all’opposizione a Trump

(Adnkronos) – Da vicepresidente "imperiale" alla guida della guerra al terrorismo di George Bush ad oppositore di Donald Trump. E' questa la parabola politica di Dick Cheney, il 46mo ex vicepresidente degli Stati Uniti, considerato il più potente dell'era moderna, che si è spento la scorsa notte all'età di 84 anni. Architetto ed esecutore tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

