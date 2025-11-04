Dick Cheney da vicepresidente ‘imperiale’ all’opposizione a Trump

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Da vicepresidente "imperiale" alla guida della guerra al terrorismo di George Bush ad oppositore di Donald Trump. E' questa la parabola politica di Dick Cheney, il 46mo ex vicepresidente degli Stati Uniti, considerato il più potente dell'era moderna, che si è spento la scorsa notte all'età di 84 anni.  Architetto ed esecutore tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

dick cheney vicepresidente 8216imperiale8217Dick Cheney, da vicepresidente 'imperiale' all'opposizione a Trump - Il 46esimo ex vicepresidente degli Stati Uniti, considerato il più potente dell'era moderna, si è spento la notte scorsa all'età di 84 anni ... Secondo adnkronos.com

dick cheney vicepresidente 8216imperiale8217Morto Dick Cheney a 84 anni, era il vicepresidente di George W. Bush: i 4 infarti e la guerra al terrorismo - È morto all'età di 84 anni Dick Cheney, il 46º vicepresidente degli Stati Uniti d'America dal 2001 al 2009 sotto la presidenza ... Lo riporta ilmessaggero.it

dick cheney vicepresidente 8216imperiale8217Morto Dick Cheney: l’ex vicepresidente Usa aveva 84 anni - Cheney, conservatore, è stato uno dei vicepresidenti più potenti e polarizzanti, ... Si legge su lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Dick Cheney Vicepresidente 8216imperiale8217