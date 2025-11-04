Diciassettenne stuprata in casa al Celio assolto Abdulrahman Taher A Jalgem
Assolto "per non aver commesso il fatto". È la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di Abdulrahman Taher A Jalgem, finito a processo per violenza sessuale nei confronti di una 17enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Joy Hewer fu stuprata e uccisa il 17 ottobre 1995 nel suo appartamento. L’assassino appiccò anche due incendi nell’appartamento, forse per coprire le sue tracce. Nonostante i video delle telecamere di sorveglianza e le registrazioni di una chiamata, nessun - facebook.com Vai su Facebook
Diciassettenne stuprata in casa al Celio, assolto Abdulrahman Taher A Jalgem - È la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di Abdulrahman Taher A Jalgem ... Da fanpage.it