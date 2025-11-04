Diaz entrata folle su Hakimi | l' ex Inter esce in lacrime si teme un lungo stop

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colombiano, che aveva segnato due gol, nel recupero del primo tempo stende il difensore del Psg con un fallaccio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

diaz entrata folle su hakimi l ex inter esce in lacrime si teme un lungo stop

© Gazzetta.it - Diaz, entrata folle su Hakimi: l'ex Inter esce in lacrime, si teme un lungo stop

Approfondisci con queste news

diaz entrata folle hakimiDiaz, entrata folle su Hakimi: l'ex Inter esce in lacrime, si teme un lungo stop - Il colombiano, che aveva segnato due gol, nel recupero del primo tempo stende il difensore del Psg con un fallaccio ... Segnala msn.com

Hakimi in lacrime dopo un terribile infortunio: entrata orribile di Luis Diaz, espulso in PSG-Bayern - Bayern nel giorno del suo 27° compleanno Hakimi, che nel finale del primo tempo ha subito un'entrata da dietro bruttissima di Luis ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Diaz Entrata Folle Hakimi