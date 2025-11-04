Diane Ladd | muore ad 89 anni l’attrice candidata all’Oscar madre di Laura Dern

Diane Ladd è morta all’età di 89 anni. Nata il 29 novembre 1935 a Laurel, nel Mississippi, Ladd è stata candidata tre volte all’Oscar come migliore attrice non protagonista per le sue interpretazioni in Alice non abita più qui (1974) di Martin Scorsese, Cuore selvaggio (1990) di David Lynch e Rambling Rose (1991), con quest’ultimo che l’ha vista recitare insieme alla figlia Laura Dern. In una dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter, Laura Dern ha condiviso la notizia della morte di sua madre Diane Ladd. “ La mia straordinaria eroina e il mio dono più grande, mia madre Diane Ladd, è venuta a mancare questa mattina, con me al suo fianco, nella sua casa di Ojai, in California. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

