Diane Ladd | addio alla grande attrice americana madre di Laura Dern

Comingsoon.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Dern ha comunicato la scomparsa della madre, la grande attrice Diane Ladd, a 89 anni. Una carriera straordinaria con tre nomination agli Oscar, e che ha visto molte volte lavorare insieme madre e figlia. La ricordiamo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

diane ladd addio alla grande attrice americana madre di laura dern

