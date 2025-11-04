Diane Ladd | addio alla grande attrice americana madre di Laura Dern

Laura Dern ha comunicato la scomparsa della madre, la grande attrice Diane Ladd, a 89 anni. Una carriera straordinaria con tre nomination agli Oscar, e che ha visto molte volte lavorare insieme madre e figlia. La ricordiamo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Diane Ladd: addio alla grande attrice americana, madre di Laura Dern

L'attrice statunitense Diane Ladd, tre volte candidata all'Oscar alla miglior interprete non protagonista per i film "Alice non abita più qui", "Cuore selvaggio" e "Rosa Scompiglio e i suoi amanti", è morta all'età di 89 anni nella sua casa di Ojai, in California.

È morta l'attrice Diane Ladd: aveva 89 anni

Addio all'attrice Diane Ladd: la mamma di Laura Dern si è spenta a 89 anni - «È stata la figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico più meraviglioso che solo i sogni avrebbero potuto creare.

Addio a Diane Ladd, tre volte candidata agli Oscar: la ribelle che ha insegnato a Hollywood il peso della verità - È morta a 89 anni Diane Ladd, attrice americana tra le più riconoscibili del cinema del secondo Novecento, tre volte candidata all'Oscar e per oltre ...

Addio a Diane Ladd, le cause della morte e la grave malattia. Le parole della figlia Laura Dern - È morta a 89 anni l'attrice Diane Ladd, tre volte candidata all'Oscar e madre di Laura Dern.