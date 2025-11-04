Diana Del Bufano in lacrime per la gravidanza di Arianna Montefiori | il video della reazione sui social

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attraverso un video pubblicato sui social, Arianna Montefiori ha mostrato la reazione della sua migliore amica Diana Del Bufalo alla notizia della sua gravidanza. Le lacrime dell'attrice e l'abbraccio commovente: "Me lo sentivo, non so perché". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Lady Diana in lacrime dopo la nascita di Harry, le parole più dure di Carlo - Sono trascorsi ventisette anni dalla morte di Lady Diana ma la sua storia continua a suscitare fascino e a creare dibattito. Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Diana Bufano Lacrime Gravidanza