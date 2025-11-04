Diana Del Bufano in lacrime per la gravidanza di Arianna Montefiori | il video della reazione sui social
Attraverso un video pubblicato sui social, Arianna Montefiori ha mostrato la reazione della sua migliore amica Diana Del Bufalo alla notizia della sua gravidanza. Le lacrime dell'attrice e l'abbraccio commovente: "Me lo sentivo, non so perché". 🔗 Leggi su Fanpage.it
