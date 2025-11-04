Diagnosticati 2.726 tumori al colon a Milano grazie agli screening
Sono state 2.726 le diagnosi di cancro o di lesioni pretumorali individuate grazie al programma di screening del colon-retto promosso da Ats Città Metropolitana di Milano. Il fatto è stato reso noto da Ats attraverso un comunicato diramato martedì 4 novembre.“I numeri dimostrano che partecipare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
