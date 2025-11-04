Diagnosi sbagliata di polmonite | muore a 15 anni clinica condannata a maxi-risarcimento

Un tribunale statunitense ha stabilito un risarcimento record di 25 milioni di dollari per la madre di Jasmine “Jazzy” Vincent, la ragazza di soli 15 anni morta il 1° agosto 2021 a causa di una diagnosi errata. I giudici hanno riconosciuto la negligenza del team medico che si occupò della giovane, ritenendo che un corretto intervento avrebbe potuto salvarle la vita. Il processo, durato mesi, ha fatto riemergere i drammatici giorni in cui le condizioni della ragazza peggiorarono rapidamente, tra visite, dimissioni e sintomi sempre più gravi. Il 14 luglio 2021, a Jazzy era stata diagnosticata una polmonite e prescritta una cura antibiotica per tosse e difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

