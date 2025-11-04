Diabete pandemia silenziosa ma molto pericolosa | screening gratuito per chi è a rischio

Ilpiacenza.it | 4 nov 2025

Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale del diabete, il reparto di Diabetologia dell’Azienda Usl di Piacenza, diretto da Maurizio Bianco, apre le porte alla cittadinanza con una giornata di screening gratuiti dedicata alla prevenzione del diabete mellito.Lo scorso anno, nel corso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

