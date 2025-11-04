Di Marco porta in commissione l' esclusione dei comuni dai finanziamenti per i centri sotto 30 mila abitanti
Antonio Di Marco, consigliere regionale del Partito Democratico, fa sapere che porterà in commissione vigilanza la questione dei comuni esclusi dai finanziamenti regionali destinati ai centri con meno di 30 mila abitanti."La Regione Abruzzo continua a ignorare la voce dei territori e dei sindaci.
BANDO COMUNI: DI MARCO PORTA IL CASO IN COMMISSIONE VIGILANZA, “ANCI ABRUZZO TACE” - L’AQUILA – “La Regione Abruzzo continua a ignorare la voce dei territori e dei sindaci che rappresentano i presìdi fondamentali della nostra comunità. Come scrive abruzzoweb.it