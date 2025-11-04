Di Gregorio o Perin questa sera contro lo Sporting Lisbona? Nessun dubbio per Spalletti | toccherà a lui in Champions League

Di Gregorio o Perin, il tecnico dà fiducia a lui per la sfida Champions. Dopo la grande prova di Madrid, Spalletti punta ancora su di lui per la porta. Nessun dubbio, nessuna staffetta. Nella notte più importante, quella che vale una fetta di qualificazione, Luciano Spalletti si affida alle sue nuove certezze. Per l’esordio europeo sulla panchina della Juventus, questa sera (ore 21:00) contro lo Sporting Lisbona, il tecnico di Certaldo ha sciolto le riserve sulla porta: toccherà ancora a Michele Di Gregorio. Di Gregorio Juve: la fiducia dopo il Bernabeu. L’ipotesi di un turnover, con l’esperto Mattia Perin pronto a prendere il suo posto per la coppa, è stata scartata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio o Perin questa sera contro lo Sporting Lisbona? Nessun dubbio per Spalletti: toccherà a lui in Champions League

