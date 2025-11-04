Destinazione Molo Sud | a Palermo in arrivo un' altra grande opera tra la città e il mare

Prossima fermata: il Molo Sud. Che non è la terra dei ghiacciai, dei pinguini e delle balene. Quello è il Polo Sud, da cui ci separano una consonante e 14 mila chilometri o giù di lì. Il Molo Sud, con la emme, sta di fronte al Molo Trapezoidale e secondo i piani dell'Autorità di sistema portuale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

"La città che vorrei" Una passeggiata sul molo del porto di Licata, in un'area vicina al porto turistico Marina di Cala del Sole, riveste un'importanza significativa per la città sotto diversi aspetti: ​1. IMPORTANZA TURISTICA E DI SVILUPPO TERRITORIALE ​La - facebook.com Vai su Facebook

Destinazione Palermo, un biglietto unico per arte e natura - L'Orto Botanico, lo Steri, il museo d'arte contemporanea "Riso" e quello archeologico "Salinas" fanno rete e offrono un unico pass per la visita con un risparmio ... Da ansa.it

Porti: Palermo cambia volto, si inaugura molo trapezoidale - AdSP del mare di Sicilia Occidentale Da luogo squalificato a porta di ingresso per il turismo crocieristico. Riporta ansa.it

Nuovo molo trapezoidale del porto di Palermo, negozi e marchi d'eccellenza - Domani pomeriggio sarà inaugurato il nuovo Molo Trapezoidale del Porto di Palermo, alla presenza, fra gli altri, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Scrive notizie.tiscali.it