Destinazione Molo Sud | a Palermo in arrivo un' altra grande opera tra la città e il mare

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prossima fermata: il Molo Sud. Che non è la terra dei ghiacciai, dei pinguini e delle balene. Quello è il Polo Sud, da cui ci separano una consonante e 14 mila chilometri o giù di lì. Il Molo Sud, con la emme, sta di fronte al Molo Trapezoidale e secondo i piani dell'Autorità di sistema portuale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Destinazione Palermo, un biglietto unico per arte e natura - L'Orto Botanico, lo Steri, il museo d'arte contemporanea "Riso" e quello archeologico "Salinas" fanno rete e offrono un unico pass per la visita con un risparmio ... Da ansa.it

Porti: Palermo cambia volto, si inaugura molo trapezoidale - AdSP del mare di Sicilia Occidentale Da luogo squalificato a porta di ingresso per il turismo crocieristico. Riporta ansa.it

Nuovo molo trapezoidale del porto di Palermo, negozi e marchi d'eccellenza - Domani pomeriggio sarà inaugurato il nuovo Molo Trapezoidale del Porto di Palermo, alla presenza, fra gli altri, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Destinazione Molo Sud Palermo