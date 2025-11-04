Destination wedding quasi 1 mld euro fatturato nozze di stranieri nel 2024 e ulteriore crescita nel 2025
(Adnkronos) – Quasi 1 miliardo di euro il fatturato generato dalle nozze di stranieri nel 2024 e per l’anno corrente si prospetta ulteriore crescita. Per conoscere le migliori proposte delle diverse realtà italiane, oggi e domani, a Roma oltre 70 buyer provenienti da tutto il mondo per l’undicesima edizione di Bmii-Borsa del matrimonio in Italia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
