Dervio il Tar respinge il ricorso della minoranza Altro che democrazia a rischio

“Il Tar respinge completamente il ricorso presentato dalla minoranza sullo Statuto comunale, demolisce ogni accusa dell’opposizione sull’accesso agli atti e condanna i consiglieri comunali di minoranza a pagare oltre 7.000 euro per ‘la refusione delle spese di lite a favore del Comune di Dervio’”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

