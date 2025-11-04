Deruta Leonardo Cavalletti è il nuovo sindaco junior
Deruta ha un nuovo sindaco “junior”: si tratta di Leonardo Cavalletti che si è insediato in occasione del rinnovo del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.La seduta pubblica si è svolta lunedì 3 novembre alla presenza di 170 studenti della scuola secondaria di primo grado: all'ordine. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Stamattina, alle ore 10:30, al "Posto Unico", si terrà l'insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Deruta alla presenza di 170 studenti della scuola secondaria di primo grado. Ad aprile dello scorso anno sono risultati eletti a far parte - facebook.com Vai su Facebook