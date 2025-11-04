derubavano i ragazzini ai comics i carabinieri ne arrestano uno caccia agli altri due complici

Lucca, 3 novembre 2025 – Sabato pomeriggio, in centro a Lucca, i Carabinieri della Stazione di Piegaio hanno arrestato un 38enne italiano residente a Torino, pregiudicato, per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Alle 19:30 di sabato, in via San Girolamo durante “Lucca Comics & Games”, i Carabinieri impegnati in un servizio di ordine pubblico sono stati allertati da un gruppo di giovani che gli segnalavano di essere vittima di un tentativo di furto da parte di un uomo. Questi, alla vista dei Militari, frettolosamente ha riposto delle figurine in un marsupio tentando di dileguarsi. I Carabinieri sono intervenuti prontamente fermando l’uomo, che nel tentativo di fuggire li ha anche spintonati ripetutamente e minacciati di morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

