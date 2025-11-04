Diciotto indagati, tra cui l’ex governatore Salvatore Cuffaro, e l’ipotesi di un oscuro comitato d’affari che avrebbe gestito tutto in Sicilia, dalla Sanità alle bonifiche. Sarebbe stato a capo di una vera e propria associazione a delinquere e, forte del proprio excursus, avrebbe inciso su concorsi, gare di appalto e procedure amministrative. Il tutto per favorire imprenditori amici, procurare loro vantaggi e al tempo stesso rafforzare il consenso politico. (ANSA FOTO) – Notizie.com È questa l’ipotesi che grava sull’ex governatore della Regione Sicilia Salvatore Totò Cuffaro, per il quale la Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Notizie.com

Dentro la nuova inchiesta su Totò Cuffaro: appalti, favori e quel potente comitato d'affari siciliano