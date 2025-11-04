Dengue un caso a Genova fa scattare le misure di profilassi | le strade coinvolte
Scattano, a titolo precauzionale, le misure di profilassi e per abbassare - in modo rapido - la densità di zanzara tigre, a seguito della segnalazione da Asl 3 genovese di un caso “importato” di dengue, la malattia infettiva trasmessa da un particolare tipo di zanzara (genere Aedes).La zanzara. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
