Demolizioni e ricostruzioni in corso | il cemento avanza anche sul San Bartolo
Il cemento non risparmia il monte San Bartolo. Anche nell’area protetta, polmone verde di Gabicce Mare, i cantieri in corso, quelli appena conclusi o in attesa di essere aperti in via delle Rondini, ma anche lungo la Panoramica in prossimità di Vallugola, sono numerosi. Si tratta di interventi di demolizione e di ricostruzione con un consistente incremento di volume dell’edificio: scenario che mette in fibrillazione la componente ecologista della maggioranza, che chiede una revisione dell’attuale piano regolatore che risale all’inizio del Duemila. Sono di qualche giorno fa i dati elaborati da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) da cui è emerso il terzo posto di Gabicce con il 32,82% di suolo consumato nella poco virtuosa classifica dei Comuni che hanno cementificato di più il territorio nella Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ex Lebole, l'ora delle demolizioni: tempi e costi per la ricostruzione. Le ditte che stanno lavorando https://cityne.ws/lwPDj - facebook.com Vai su Facebook
Demolizioni e ricostruzioni: arriva uno stop . Ritirati tre progetti, salva casa Bruscantini - Ritirato il permesso a costruire per la soprelevazione dell’hotel Chiaraluna e annullati due piani casa in città, uno in via Magellano e l’altro in contrada Maranello. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Ancora 440 sfollati in città: "La ricostruzione accelera, ma mancano 200 pratiche" - L’assessore Iommi: "Entro l’inizio del 2026 l’ultima demolizione in via Zorli". Lo riporta msn.com