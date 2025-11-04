Demolizioni e ricostruzioni in corso | il cemento avanza anche sul San Bartolo

Il cemento non risparmia il monte San Bartolo. Anche nell’area protetta, polmone verde di Gabicce Mare, i cantieri in corso, quelli appena conclusi o in attesa di essere aperti in via delle Rondini, ma anche lungo la Panoramica in prossimità di Vallugola, sono numerosi. Si tratta di interventi di demolizione e di ricostruzione con un consistente incremento di volume dell’edificio: scenario che mette in fibrillazione la componente ecologista della maggioranza, che chiede una revisione dell’attuale piano regolatore che risale all’inizio del Duemila. Sono di qualche giorno fa i dati elaborati da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) da cui è emerso il terzo posto di Gabicce con il 32,82% di suolo consumato nella poco virtuosa classifica dei Comuni che hanno cementificato di più il territorio nella Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

