Democrazia Cristiana entra Daniela Alì

Daniela Alì, consigliera comunale di Alfonsine, entra nella compagine della Democrazia Cristiana. L’ex candidata sindaca con la lista civica ‘Futuro per Alfonsine’ ne ha dato comunicazione durante una conferenza stampa tenutasi con i vertici regionali del partito, a partire dalla segretaria regionale, Simona Vietina, accompagnata dai segretari provinciale e comunale, rispettivamente Giovanni Morgese e Claudio Baldini. "Accolgo con convinzione e senso di responsabilità questa nuova tappa del mio percorso politico – ha dichiarato Alì – perché credo in una Democrazia Cristiana che sappia unire competenza, dialogo e attenzione alle persone, senza ideologie, ma con spirito di servizio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

