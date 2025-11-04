Democrazia alla prova | a Genova tre giorni di analisi e dialoghi

Può la democrazia, possono le democrazie, rinnovare i propri strumenti, la propria credibilità? E come? Sono queste le domande che guideranno la tre giorni “Democrazia alla prova” organizzata dal Forum Disuguaglianze e Diversità e dal Palazzo Ducale, curata da Fabrizio Barca e Luca Borzani, in programma al Palazzo Ducale di Genova dal 23 al 25 gennaio 2026. Nella tre giorni interverranno relatori e relatrici di diverse discipline e campi di azione, tra cui Gaetano Azzariti, Vincent Bevins, Lucio Caracciolo, Evgenij Morozov, Susan Stokes e Nadia Urbinati e anche molte voci delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

