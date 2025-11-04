Delusione Champions Conte sbotta | Ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni

Niente urla, niente rabbia. Forse, per la prima volta, sul volto di Antonio Conte si è vista un’emozione quasi più preoccupante: la rassegnazione. Dopo lo sterile 0-0 del suo Napoli contro un catenacciaro Eintracht Francoforte, il tecnico non nasconde un’amarezza profonda. Un sentimento che culmina in una frase finale, lanciata quasi per caso ai microfoni di Sky, che suona sibillina, minacciosa. Un messaggio neanche troppo velato che gela il sangue ai tifosi. Cosa significa la frase sibillina di Conte?. Con la frase “ci sarà chi deve giudicare e prendere anche eventualmente delle decisioni”, Antonio Conte sta implicitamente mettendo in discussione la sua posizione e scaricando la pressione sulla società. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Delusione Champions, Conte sbotta: “Ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni”

