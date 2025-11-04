Delitto di Garlasco per Savu c' è un collegamento tra la morte di Chiara Poggi e il Santuario della Bozzola

Tramite il suo avvocato, Flavius Savu è tornato a sostenere la tesi del legame tra l'omicidio di Chiara Poggi con il Santuario della Bozzola di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, per Savu c'è un collegamento tra la morte di Chiara Poggi e il Santuario della Bozzola

