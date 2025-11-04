Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha conferito al consigliere Alboino Greco la delega alle attività propedeutiche allo strumento di programmazione del SIAD (strumento di intervento sull’apparato distributivo e alla valorizzazione, programmazione, pianificazione e sviluppo del sito industriale di Contrada Olivola, anche attraverso forme di aggregazione tra Enti ed imprenditori operanti in loco, al fine di migliorare i servizi e le infrastrutture (urbanizzazioni primarie) del sito. “Ringrazio il sindaco Clemente Mastella per la fiducia che mi ha accordato attraverso questa specifica delega e ringrazio l’assessore Luigi Ambrosone con il quale abbiamo concordato questo passaggio e con il quale la cooperazione del resto è totale ed efficace da sempre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Delega per il Siad e lo sviluppo di Olivola, il consigliere Greco ringrazia il sindaco Mastella