Del Piero ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Alex Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Cercheremo di capire quanto giocheranno larghi Conceicao e Yildiz perché potrebbero anche giocare un po’ più dentro. Dall’altra parte c’è una squadra che ti può fare male in qualsiasi momento. La chiave è capire come Spalletti li farà giocare per supportare Vlahovic che è l’attaccante più in forma e c’è un chiaro messaggio di Spalletti in questo senso». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero analizza la formazione prima di Juve Sporting: «La chiave sarà capire come Spalletti farà giocare questi due bianconeri. Vlahovic è l’attaccante più in forma e il mister ha lanciato un chiaro segnale»