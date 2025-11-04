‘Degustazioni Musicali’ | Jon Spencer live

Dopo il successo ottenuto con il concerto di Anika allo Spazio Modu torna Degustazioni Musicali con un appuntamento da non perdere che celebra anch’esso i dieci anni di attività live in Umbria. La prossima tappa di giovedì 6 novembre vedrà protagonista il leggendario Jon Spencer che salirà sul palco del Cinema Metropolis di Umbertide. Icona dell’alt-indie-punk e predicatore del rock’n’roll primordiale, salirà sul palco con il suo nuovo power trio per un live ad altissima tensione. Brani dal mini-LP Sick of Being Sick! e classici di Pussy Galore, Blues Explosion, Heavy Trash e Hitmakers. Un’occasione unica per vivere l’energia travolgente di un’icona assoluta. 🔗 Leggi su Funweek.it

