Deep Research di Gemini si prepara al grande salto grazie all’integrazione con Gmail Drive e Chat

Presto la funzione Deep Research di Gemini potrebbe permettere di scegliere le fonti da cui attingere per l'analisi L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Deep Research di Gemini si prepara al grande salto grazie all’integrazione con Gmail, Drive e Chat

Altre letture consigliate

Il mare arriva a Pavia, portando con sé una sfida che unisce tre dimensioni strettamente connesse: tecnologia, sicurezza e salute. Il 24 ottobre 2025 al convegno “Blue Deep-Tech: Tecnologia, Sicurezza e Salute nella Dimensione Subacquea”, organizzato d Vai su Facebook

Perplexity lancia Deep Research come Gemini e ChatGPT - Perplexity ha introdotto la funzione Deep Research per fare ricerche approfondite, proponendosi come alternativa a ChatGPT e Gemini. punto-informatico.it scrive

Gemini Deep Research è ora disponibile per tutti - Google ha esteso la disponibilità di Gemini Deep Research, che vi ricordiamo fa parte della suite Gemini Advanced che richiede una sottoscrizione mensile a pagamento, in più di 100 paesi, oltre che ... tomshw.it scrive

Gemini Deep Research più potente gratis per tutti: come usarlo - Nel 2025, l’intelligenza artificiale generativa non si limiterà più a rispondere alle domande degli utenti. Segnala punto-informatico.it