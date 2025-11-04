Deborah De Luca dj dell' anno | Per la sua creatività e presenza scenica

Napolitoday.it | 4 nov 2025

La napoletana Deborah De Luca è stata premiata come Dj Of The Year per la sua creatività e presenza scenica. L'artista è ritenuta una delle figure più influenti e innovative della techno internazionale. I premi di Billboard Women in Music  uniscono valutazioni artistiche e dati reali, classifiche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

