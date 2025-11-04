Deborah De Luca dj dell' anno | Per la sua creatività e presenza scenica
La napoletana Deborah De Luca è stata premiata come Dj Of The Year per la sua creatività e presenza scenica. L'artista è ritenuta una delle figure più influenti e innovative della techno internazionale. I premi di Billboard Women in Music uniscono valutazioni artistiche e dati reali, classifiche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L’artista Deborah De Luca, originaria di Scampia, nominata “dj of the Year” durante Billboard Women in Music, l'evento che celebra le donne protagoniste della scena musicale. L'appuntamento è a Milano il 25, 26 e 28 novembre. Tra i vari riconoscimenti, il pri - facebook.com Vai su Facebook
A Milano Billboard Women in Music, Deborah De Luca è dj dell'anno - Il 25, 26 e 28 novembre negli spazi di Ufo Milano, nove premi per le protagoniste della scena musicale italiana ... Da adnkronos.com
Deborah De Luca è “Dj Of The Year”: il riconoscimento di Billboard Women in Music - Deborah De Luca vince il premio “Dj Of The Year” alla seconda edizione italiana di Billboard Women in Music: uno dei nove prestigiosi riconoscimenti per le donne ... Si legge su msn.com
Deborah De Luca operata per un tumore, la dj di Scampia La prevezione è importante - Deborah De Luca, rinomata artista italiana, ha recentemente condiviso un messaggio toccante sui social dopo un’esperienza ospedaliera, suscitando un’ondata di sostegno da parte dei suoi fan in tutto ... Come scrive internapoli.it