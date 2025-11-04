De Zerbi | Sono bresciano con l' Atalanta è derby Loro hanno sempre avuto grandi società noi

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dei francesi infuoca la vigilia: "Sono nato a 100 metri dallo stadio, quando si giocava contro di loro per una settimana si pensava solo a quello. Atalanta in crisi? Non casco in questo tranello, sono forti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

de zerbi sono bresciano con l atalanta 232 derby loro hanno sempre avuto grandi societ224 noi

© Gazzetta.it - De Zerbi: "Sono bresciano, con l'Atalanta è derby. Loro hanno sempre avuto grandi società, noi..."

Approfondisci con queste news

de zerbi sono brescianoMarsiglia, De Zerbi: ""Non cadrò nella trappola di un'Atalanta in crisi" - Il tecnico bresciano alla vigilia della sfida di Champions con la Dea: "Questa e una partita che dobbiamo assolutamente vincere" ... Si legge su msn.com

de zerbi sono brescianoMarsiglia, De Zerbi: "L'Atalanta è sempre stata forte. Crisi? Non cadrò nella trappola" - Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, è intervenuto in conferenza alla vigilia della partita contro l'Atalanta. Scrive tuttomercatoweb.com

de zerbi sono brescianoMarsiglia, De Zerbi: “L’Atalanta è forte. Derby da bresciano? Emozionante, ma viene prima la partita” - Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Atalanta ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: De Zerbi Sono Bresciano