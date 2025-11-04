De Zerbi | Sono bresciano con l' Atalanta è derby Loro hanno sempre avuto grandi società noi
Il tecnico dei francesi infuoca la vigilia: "Sono nato a 100 metri dallo stadio, quando si giocava contro di loro per una settimana si pensava solo a quello. Atalanta in crisi? Non casco in questo tranello, sono forti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Roberto De Zerbi ha dichiarato la sua preoccupazione per la situazione in casa Marsiglia alla vigilia della sfida con l'Auxerre in campionato. "Questo è il punto più basso di questo periodo. La cosa che mi stressa è preoccupa sono gli infortuni", ha spiegato - facebook.com Vai su Facebook
Marsiglia, De Zerbi: ""Non cadrò nella trappola di un'Atalanta in crisi" - Il tecnico bresciano alla vigilia della sfida di Champions con la Dea: "Questa e una partita che dobbiamo assolutamente vincere" ... Si legge su msn.com
Marsiglia, De Zerbi: "L'Atalanta è sempre stata forte. Crisi? Non cadrò nella trappola" - Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, è intervenuto in conferenza alla vigilia della partita contro l'Atalanta. Scrive tuttomercatoweb.com
Marsiglia, De Zerbi: “L’Atalanta è forte. Derby da bresciano? Emozionante, ma viene prima la partita” - Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Atalanta ... Si legge su gianlucadimarzio.com