De Zerbi cuore bresciano | Se ho un tatuaggio legato all’Atalanta? A questa domanda rispondo dopo

Alla vigilia della sfida di Champions contro l’Atalanta, Roberto De Zerbi ammette di viverla come un derby personale. Da bresciano, affrontare i bergamaschi ha per lui un significato speciale. "Giocare contro un’italiana è sempre emozionante — dice — ma questa volta lo è ancora di più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il derby di De Zerbi: un cuore bresciano che sfida l’Atalanta in Champions League - L'allenatore del Marsiglia è nato, cresciuto e ha giocato nelle Rondinelle di cui è tifoso sfegatato. bergamonews.it scrive

Champions: De Zerbi, 'da bresciano con l'Atalanta è derby' - "Giocare contro le italiane è un'emozione diversa. Lo riporta ansa.it

Olympique Marsiglia, il bresciano De Zerbi sfida l'Atalanta: "Derby? C'è anche quello..." - Il tecnico bresciano, oggi alla guida dell’Olympique Marsiglia, domani sfiderà l’Atalanta in Champions. Lo riporta tuttomercatoweb.com