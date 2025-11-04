De Rossi vicinissimo al Genoa a Roma il tifo a distanza per ‘mister futuro’

(Adnkronos) – Daniele De Rossi potrebbe diventare a breve il nuovo allenatore del Genoa. Ripartire sulla panchina lasciata libera da Patrick Viera può rilanciare la ‘nuova’ carriera di DDR, bruscamente interrotta dall’esonero incomprensibile alla Roma della scorsa stagione e fino a oggi sospesa in attesa dell’occasione giusta. Se tutto dovesse andare in porto, come sembra, sarà il campo a dire se l’allenatore romano e romanista sarà in grado di conquistare la salvezza, che vorrebbe dire permanenza al Grifone e, anche una nuova prospettiva di crescita sul piano personale. A sostenerlo nella nuova avventura ci sarebbero ovviamente i tifosi rossoblù, che vogliono una svolta dopo un avvio di stagione difficilissimo, e che sono pronti ad accoglierlo e accompagnarlo nella sua seconda esperienza su una panchina di Serie A. 🔗 Leggi su Seriea24.it