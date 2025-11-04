De Rossi in bilico il balletto tra Vanoli e D’Aversa poi spunta Criscito | il racconto di 24 ore di follia sull’asse Fiorentina-Genoa

Ti cambio. Anzi, non cambio. Anzi, forse cambio. Cronaca di 24 ore non deliranti, ma di certo elettrizzanti sull’ass e Genova-Firenze. Con quel Genoa-Fiorentina di domenica prossima che, ironia della sorte, mette di fronte le due squadre più in crisi del campionato. E non solo in campo. La notizia di questa mattina è che Pioli è stato esonerato, con la Fiorentina che ha affidato ad interim la squadra a Galloppa della Primavera. Mentre a Genova ora prendono tempo. Tra esoneri semi annunciati, cambi di programma, ribaltoni societari e ribaltoni (mancati) in panchina, in 24 ore è successo di tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - De Rossi in bilico, il balletto tra Vanoli e D’Aversa, poi spunta Criscito: il racconto di 24 ore di follia sull’asse Fiorentina-Genoa

