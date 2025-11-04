De Paola | All’Inter è andata bene contro il Verona Ci sono queste perplessità
Inter News 24 Le parole di Paolo De Paola, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio del momento dell’ Inter. VITTORIA INTER A VERONA – All’Inter è andata bene. Hanno sofferto molto contro il Verona, che non solo aveva pareggiato con un grande gol, ma che ha soprattutto dato filo da torcere dal punto di vista fisico. L’Inter ha trovato difficolta nella ricerca della verticalità, aspetto invece centrale nel gioco di Chivu. Nel momento in cui sono entrati in campo i titolari veri poi la squadra si è svegliata, ma restano alcune perplessità. 🔗 Leggi su Internews24.com
