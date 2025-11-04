De Biasi | Noi la ' Longobarda' questo Modena una corazzata Che rabbia con la Reggiana andrò allo stadio
Il tecnico della storica promozione in Serie A: "Quella di oggi è una buona squadra. Deve mantenere questa continuità e ha tanti attaccanti forti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
De Biasi: «Questo Modena mi somiglia. Spero di vederlo in A con il Palermo» - Nell’intervista di Nicola Binda per La Gazzetta dello Sport, Gianni De Biasi rivede il suo Modena nel gruppo di Sottil: «Ha solidità e spirito. Segnala ilovepalermocalcio.com
De Biasi carica il Modena: "Se batte il Bari si rialza" - L’indimenticabile allenatore della Longobarda crede nella missione playoff "Noi dalla C alla A avevamo cambiato pochissimo. ilrestodelcarlino.it scrive
Modena De Biasi: "Sì, si può ancora risalire" - Il mister del leggendario percorso dalla C alla A parla del campionato dei canarini: "Anch’io deluso dal pari col Frosinone, ma ci sono margini" Un pezzo importante della storia gialloblù, alla pari ... Scrive ilrestodelcarlino.it