Il tecnico della storica promozione in Serie A: "Quella di oggi è una buona squadra. Deve mantenere questa continuità e ha tanti attaccanti forti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Biasi: "Noi la 'Longobarda', questo Modena una corazzata. Che rabbia con la Reggiana, andrò allo stadio"