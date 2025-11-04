Davide Lacerenza assumeva fino a 5 grammi di cocaina perso il senso della realtà ho rischiato di morire

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Lacerenza ha raccontato la sua esperienza con la cocaina, rivelando di essere arrivato in passato ad assumerne fino a 5 grammi: le sue parole. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

davide lacerenza assumeva fino a 5 grammi di cocaina perso il senso della realt224 ho rischiato di morire

© Notizie.virgilio.it - Davide Lacerenza assumeva fino a 5 grammi di cocaina, "perso il senso della realtà, ho rischiato di morire"

News recenti che potrebbero piacerti

davide lacerenza assumeva finoDavide Lacerenza dopo il patteggiamento: “Alla mia Gintoneria venivano tutti, anche i preti” - "Avevo perso il controllo": a dirlo è stato Davide Lacerenza, il noto proprietario della Gintoneria di Milano, che nei giorni scorsi ha patteggiato ... Da fanpage.it

davide lacerenza assumeva finoDavide Lacerenza: "Il 95% di amici e parenti sono spariti. La droga è una m***a e prima o poi vi farà crollare tutto" - L'ex patron della Gintoneria parla a ruota libera: "Piano piano la sostanza ti prende, hai deliri di onnipotenza, come quelli che vedevate nei video. Lo riporta milanotoday.it

davide lacerenza assumeva finoDavide Lacerenza torna a parlare della Gintoneria dopo il patteggiamento: "Avevo perso il controllo" - Davide Lacerenza è tornato a parlare dopo il patteggiamento e i domiciliari che, racconta, l'avrebbero salvato dalla droga: il pentimento ... Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Davide Lacerenza Assumeva Fino