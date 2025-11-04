david beckham ufficialmente sir

La notizia è stata lanciata a giugno 2025 ma ora è ufficiale: Re Carlo III ha insignito David Beckham del titolo di cavaliere. L’ex stella della nazionale inglese è ufficialmente “ Sir ” dopo una cerimonia che si è tenuta nel Berkshire. A renderlo noto è stato il suo ex club, il Manchester United. Ai giornalisti l’ex calciatore ha dichiarato: «La monarchia è sempre stata molto importante nella nostra famiglia – per i miei nonni, i miei genitori, i miei figli e per me stesso. La famiglia reale ha sempre avuto un ruolo enorme e ho sempre nutrito un profondo rispetto per loro». Beckham: «Surreale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

