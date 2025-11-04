David Beckham nominato cavaliere | È un grandissimo onore

L’ex capitano del Manchester United e della nazionale di calcio dell’Inghilterra, David Beckham, è stato ufficialmente nominato cavaliere da Re Carlo III per i suoi servizi al calcio e alla società britannica. Ha ricevuto l’onorificenza in una cerimonia al castello di Windsor martedì: da oggi in poi sarà Sir David Beckham. “Ci vorrà un po’ di tempo ad abituarmi a essere chiamato così, ma è un grandissimo onore”, ha dichiarato Beckham dopo la cerimonia. “Sono cresciuto in un contesto molto umile, nella zona est di Londra, con il sogno di diventare un calciatore professionista, e adesso sono qui al Castello di Windsor, insieme alla monarchia più importante del mondo, a ricevere il titolo di Cavaliere: non c’è niente di meglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

