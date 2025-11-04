David Beckham in ginocchio davanti a Re Carlo | l’ex capitano dell’Inghilterra nominato cavaliere – Video

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Beckham è diventato cavaliere per i suoi servizi al calcio e alla società britannica. Sir Beckham è stato formalmente nominato da Re Carlo durante una cerimonia nel Berkshire: l’ex capitano dellInghilterra si è inginocchiato davanti al Re che lo ha “toccato” con una spada. Il cinquantenne all’inizio dell’anno era stato inserito nella lista degli onori di compleanno di Re Carlo. “Non potrei essere più orgoglioso”, ha detto Beckham. “La gente sa quanto sono patriottico: amo il mio Paese. Ho sempre detto quanto sia importante la monarchia per la mia famiglia”, ha proseguito come riportato dalla Bbc. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

david beckham in ginocchio davanti a re carlo l8217ex capitano dell8217inghilterra nominato cavaliere 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - David Beckham in ginocchio davanti a Re Carlo: l’ex capitano dell’Inghilterra nominato cavaliere – Video

Scopri altri approfondimenti

david beckham ginocchio davanti«Sir David»: Beckham nominato cavaliere da Re Carlo - L’ex stella del calcio ha ricevuto il tanto atteso titolo di cavaliere il 4 novembre, dopo essere stato inserito nell’elenco delle onorificenze di compleanno di Re Carlo III lo scorso giugno ... Scrive msn.com

David Beckham nominato cavaliere da Re Carlo: la cerimonia al castello di Windsor - David Beckham ha ricevuto il titolo di cavaliere durante una cerimonia al Castello di Windsor. Da tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: David Beckham Ginocchio Davanti