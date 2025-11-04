David Beckham in ginocchio davanti a Re Carlo | l’ex capitano dell’Inghilterra nominato cavaliere – Video
David Beckham è diventato cavaliere per i suoi servizi al calcio e alla società britannica. Sir Beckham è stato formalmente nominato da Re Carlo durante una cerimonia nel Berkshire: l’ex capitano dell’Inghilterra si è inginocchiato davanti al Re che lo ha “toccato” con una spada. Il cinquantenne all’inizio dell’anno era stato inserito nella lista degli onori di compleanno di Re Carlo. “Non potrei essere più orgoglioso”, ha detto Beckham. “La gente sa quanto sono patriottico: amo il mio Paese. Ho sempre detto quanto sia importante la monarchia per la mia famiglia”, ha proseguito come riportato dalla Bbc. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
