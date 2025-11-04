David Beckham diventa Sir l’inchino del campione inglese di fronte a Re Carlo – Il video

Open.online | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Beckham è ufficialmente diventato Sir. L’ex capitano del Manchester United e della nazionale inglese ha ricevuto oggi da Re Carlo III il titolo di cavaliere durante una cerimonia al Castello di Windsor per i suoi contributi allo sport e alla beneficienza. «Sono profondamente emozionato. Un ragazzo dell’East End di Londra, nato a Leytonstone, che viene onorato da Sua Maestà nel luogo più simbolico del Regno Unito: è il momento di cui vado più fiero», ha dichiarato Beckham. Accompagnato dalla moglie Victoria, Lady Beckham, il calciatore ha indossato un elegante abito grigio disegnato e confezionato proprio da lei. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

david beckham diventa sirDavid Beckham diventa Sir, il titolo di cavaliere consegnato da re Carlo al castello di Windsor. La cerimonia con l'inchino - David Beckham ha ricevuto il titolo di cavaliere da re Carlo in una cerimonia al castello di Windsor per i servizi resi allo sport e alla beneficenza. Si legge su msn.com

david beckham diventa sirDavid Beckham diventa «Sir», Re Carlo l'ha nominato cavaliere - L'ex capitano della nazionale inglese di calcio: «La gente sa quanto sono patriottico, non potrei essere più orgoglioso» ... Segnala corriere.it

david beckham diventa sirIN INGHILTERRA - Beckham diventa Sir, l'ex United e Milan riceve il titolo di cavaliere dal re a Windsor Castle - L’ex capitano della nazionale inglese e leggenda del Manchester United ha ricevuto l’onorificenza di cavaliere dal re Carlo III durante una c ... Da napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: David Beckham Diventa Sir