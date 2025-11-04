David Beckham diventa Sir l’inchino del campione inglese di fronte a Re Carlo – Il video
David Beckham è ufficialmente diventato Sir. L’ex capitano del Manchester United e della nazionale inglese ha ricevuto oggi da Re Carlo III il titolo di cavaliere durante una cerimonia al Castello di Windsor per i suoi contributi allo sport e alla beneficienza. «Sono profondamente emozionato. Un ragazzo dell’East End di Londra, nato a Leytonstone, che viene onorato da Sua Maestà nel luogo più simbolico del Regno Unito: è il momento di cui vado più fiero», ha dichiarato Beckham. Accompagnato dalla moglie Victoria, Lady Beckham, il calciatore ha indossato un elegante abito grigio disegnato e confezionato proprio da lei. 🔗 Leggi su Open.online
